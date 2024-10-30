Шелия: «Ахмат» приложит максимум усилий, чтобы выйти из зоны вылета»

Страж ворот грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия поделился мыслями о выступлении своей команды в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Сможет ли «Ахмат» выйти из зоны вылета до зимы? Постараемся и приложим максимум усилий, чтобы мы вышли из этой ситуации», - передает слова голкипера «РБ Спорт».

Напомним, что в рамках 13-го тура чемпионата России грозненская команда на выезде переиграла «Ростов» со счетом 3:2. Это была первая победа «Ахмата» в нынешнем розыгрыше РПЛ.

После этого успеха подопечные Сергея Ташуева набрали девять баллов и занимают предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.