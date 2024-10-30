Канчельскис рассказал, чего не хватает нападающим «Спартака»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о форвардах московского «Спартака» Шамаре Николсоне и Манфреде Угальде.

«Мне из этих двух нападающих пока никто не симпатизирует. Не производят впечатления. Им нужна стабильность. Это признак мастерства, а пока сложно делать выводы», - приводятся слова эксперта на страницах Legalbet.

В нынешнем сезоне Шамар поучаствовал в девяти встречах, отметившись четырьмя голами и двумя ассистами. В активе Манфреда семь забитых мячей и одна результативная передача в 16 играх. По итогам 13 туров «Спартак» с 22 набранными баллами располагается на шестой строчке в таблице Премьер-лиги.