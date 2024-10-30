Радимов: «Такого «Краснодара» не было никогда»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался относительно лидерства «Краснодара» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Остановить их будет действительно сложно. «Зенит» такие отрывы отыгрывал неоднократно. Другое дело, что не было такого «Краснодара» никогда», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
По итогам 13 туров чемпионата России краснодарский коллектив набрал 33 балла и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Мурада Мусаева опережают идущий вторым «Зенит» на три очка. В следующем поединке Премьер-лиги «быки» на домашнем стадионе примут «Оренбург». Встреча пройдет 3 ноября.
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