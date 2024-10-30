В «Динамо» отреагировали на натурализацию игрока «Зенита» Сантоса

Павел Пивоваров, который является гендиректором московского «Динамо», отреагировал на натурализацию защитника петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса.

«Могу только поздравить Дугласа с получением российского гражданства. По поводу его возможного выступления за сборную России ничего не могу сказать», - передает слова руководителя Legalbet.

Напомним, что бразильский защитник выступает за петербургскую команду с лета 2019 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в 2027 году.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Сантос провел 13 поединков, в которых отметился тремя голевыми передачами и получил одну желтую карточку.