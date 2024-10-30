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Фергюсон повторит судьбу Сёмина: Почему сэра Алекса хотят подвергнуть забвению

30 Октября 2024 • 00:35 Комментировать (1)

Фанаты «Манчестер Юнайтед» критикуют клуб за недавние решения, касающиеся легендарного тренера сэра Алекса Фергюсона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об этой ситуации и проводит параллель с российским футболом.

Фергюсона лишили выплат

В середине октября стало известно о решении «Манчестер Юнайтед» перестать платить Алексу Фергюсону. Шотландец ушёл на пенсию в 2013 году и с тех пор получал от клуба деньги за роль посла. Сколько именно зарабатывал Фергюсон, непонятно, но выплаты называются крупными. Приводилась информация из финансового отчёта «красных дьяволов» за 2014 год – тогда сэр Алекс получил 2,16 миллиона фунтов. Солидно.

Спустя несколько дней появилась информация о решении «Манчестер Юнайтед» запретить Фергюсону заходить в раздевалку команды. Руководители клуба посчитали, что от традиции с появлением легенд в раздевалке будет лучше отказаться.

Согласно данным из британских СМИ, вопрос с выплатами был решён с Фергюсоном мирно, то есть шотландец якобы не обижается на клуб. Но бывшие футболисты и, разумеется, болельщики недоумевают. Оно и понятно – статус сэра Алекса в клубе велик. Шотландец тренировал «Манчестер Юнайтед» в 1986-2013 годах, и за это время команда выиграла множество трофеев, в частности 13 титулов Премьер-лиги и 2 кубка европейских чемпионов. Некоторые ветераны «красных дьяволов» считают, что «МЮ» поступил неуважительно и несолидно. Такого мнения придерживается и экс-игрок манкунианцев Андрей Канчельскис.

Почему «Манчестер Юнайтед» так поступил

Почему же боссы «Манчестер Юнайтед» решили отказаться от выплат Фергюсону? Тут всё просто – компания INEOS и её глава Джим Рэтклифф продолжают действовать в рамках стратегии по сокращению затрат. При приходе в клуб новые руководители провели аудит и выяснили, что «красные дьяволы» тратят непозволительно много. Клуб ранее в этом году даже потрясла волна сокращений.

А вот с запретом на посещение раздевалки всё сложнее. Руководство «Манчестер Юнайтед» отрицает наложение прямого запрета для Алекса Фергюсона. Впрочем, источники из клуба говорят о том, что теперь в стане «красных дьяволов» есть внутреннее понимание, кто имеет право зайти в раздевалку. И легенд, в том числе сэра Алекса, в том списке нет. Возможно, боссы «МЮ» считают, что команда должна жить настоящим и будущим, а не воспоминаниями о прошлом и о героях прошлого. Впрочем, подвергнуть забвению Фергюсона американские начальники «красных дьяволов» вряд ли смогут.

По пути Сёмина

Ситуация Алекса Фергюсона наталкивает на параллель с Юрием Сёминым. Этот специалист является легендой «Локомотива» - все три чемпионских титула (2002, 2004 и 2018 годы) «железнодорожники» выиграли как раз под руководством Сёмина. Впрочем, в 2020 году руководство «Локо» рассталось с Юрием Палычем не самым красивым образом. Контракт Сёмина с клубом был рассчитан до конца мая 2020-го, то есть до конца сезона. Но сезон сместился на несколько месяцев вперёд из-за пандемии коронавируса. ФИФА тогда порекомендовала клубам подписать дополнительные соглашения с футболистами и тренерами, чтобы они смогли завершить сезон. Но совет директоров «Локомотива» принял решение не продлевать контракт с Сёминым, и с 1 июня тренером команды был уже Марко Николич, который сейчас работает с ЦСКА.

Сёмин был очень расстроен из-за решения «Локомотива» - специалист хотел доработать сезон и указывал на рекомендации ФИФА по контрактам. Фанаты «Локо» тогда критиковали клуб, как и сейчас фанаты «Манчестер Юнайтед». А Сёмин даже перестал посещать матчи «железнодорожников», хотя нынешние руководители клуба пытаются наладить контакт с легендой.

Конечно, руководители клубов должны работать ради светлого будущего. Но без прошлого будущего не бывает, и легенд нужно ценить. Иначе существует риск угодить в немилость фанатов. Это работает во всех странах.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Юрий Сёмин ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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kos34rus
30 Октября 2024 в 01:19
Ахахаха, насмешили))) Король был, есть и будет !!!
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