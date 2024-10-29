​Сёмин: «Родри - феноменальный игрок»

Итоги голосования за «Золотой мяч» вызвали немало полемики в европейской футбольной общественности. Своим мнением об этом решил поделиться заслуженный отечественный специалист Юрий Сёмин. Он считает что испанский футболист Родри заслуженно получил награду, так как провёл очень сильный сезон.

- Предпочтение отдали Родри за счет того, что он добился больших успехов с национальной командой. Винисиус провел яркий год, но со сборной у него заслуг меньше. Родри — феноменальный игрок, цемент любой команды, за которую выступает, - цитирует слова Сёмина «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Родри выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года.