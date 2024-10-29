Брейдо - о Файзуллаеве: «Аббос очень скромен, простой и работящий парень»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался об Аббосбеке Файзуллаеве.

«Аббос очень скромен, простой и работящий парень. Никакой звездной болезни — только работа! Недавно он с пловом приехал в клубный офис и накормил абсолютно каждого сотрудника. Не преувеличу, если скажу, что абсолютно каждый в клубе от всей души поздравляет его с важным достижением», - делится Брейдо с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Файзуллаева во вторник официально признали лучшим молодым игроком года в Азии. Полузащитник является игроком национальной сборной Узбекистана в свой 21 год.