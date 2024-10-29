Радимов оценил игру Бакаева в «Химках»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о выступлении полузащитника Зелимхана Бакаева за подмосковные «Химки».
«Он на своём месте. Видно, что Бакаев соскучился по нашей лиге и выглядит хорошо. И голы-красавцы говорят сами за себя. Бакаев хорош, скажем так», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Зелимхан поучаствовал в 13 поединках подмосковного коллектива, записав на свой счет пять забитых мячей.
После 13 туров Российской премьер-лиги «Химки» набрали 11 баллов и располагаются на 13-й позиции в турнирной таблице.
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