Мостовой ответил, готов ли стажироваться в «Зените»

Экс-полузащитник сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой рассказал о том, что готов отправиться на стажировку в петербургский «Зенит».

«Пойду ли стажироваться в «Зенит», если позовут? Почему нет? Конечно!» - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что ранее московский «Спартак» отменил запланированную стажировку Мостового.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» с 30 набранными баллами занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на три очка. В следующем поединке чемпионата страны «сине-бело-голубые» на домашнем поле встретятся с махачкалинским «Динамо».