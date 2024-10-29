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Канчельскис философски прокомментировал итоги «Золотого мяча»

29 Октября 2024 • 22:04 Комментировать

Результаты самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе, «Золотого мяча», вызвали немало дебатов в футбольной среде. Своим мнением об этом поделился и бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис. Он не удивлён полемикой - по его словам, подобное на самом деле повторяется практически каждый год.

- У каждого свое мнение. Произошло так, как произошло. Родри? Заслуживает или нет, но там так решили. Есть большая группа комиссии, которая приняла такое решение. Всегда есть тот, кто не будет согласен с итогами по «Золотому мячу, - цитирует слова Канчельскиса Betonmobile.ru.

Канчельскис закончил карьеру в 2006 году. 
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Евро-Футбол.Ру,
Родриго Андрей Канчельскис
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