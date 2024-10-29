Канчельскис философски прокомментировал итоги «Золотого мяча»

Результаты самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе, «Золотого мяча», вызвали немало дебатов в футбольной среде. Своим мнением об этом поделился и бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис. Он не удивлён полемикой - по его словам, подобное на самом деле повторяется практически каждый год.

- У каждого свое мнение. Произошло так, как произошло. Родри? Заслуживает или нет, но там так решили. Есть большая группа комиссии, которая приняла такое решение. Всегда есть тот, кто не будет согласен с итогами по «Золотому мячу, - цитирует слова Канчельскиса Betonmobile.ru.

Канчельскис закончил карьеру в 2006 году.