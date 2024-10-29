​Агент бразильца из «Ростова»: «Верим, что вскоре всё наладится»

«Ростов» переживает очевидный кризис, клуб не побеждает уже в шести матчах российского чемпионата, в связи с чем опустился уже на девятое место в турнирной таблице чемпионата. Непростую ситуацию прокомментировал агент одного из игроков клуба - бразильца Роналдо, более известного как Роналдо Сесар Соареш дос Сантос.

- Роналдо расстроен, но он понимает, что всем игрокам «Ростова» необходимо совершенствоваться. Роналдо верит, что скоро этот неудачный этап сезона закончится, - цитирует слова агента Хулио Сезара Гранхи «ВсеПроСпорт».

Напомним, что в российском чемпионате прошли тринадцать туров.