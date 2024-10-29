Каштанов признался, что вдохновляется Роналду

Форвард воронежского «Факела» Алексей Каштанов считает своим источником вдохновения ныне форварда сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду. В свои почти 40 лет он до сих пор регулярно забивает голы.

«Недавно попалась его фотография и фотография Уэйна Руни. Сравните. А ведь они играли вместе! Меня такие люди, как Роналду, больше вдохновляют. Надеюсь, после завершения карьеры я не буду таким разбухшим, а буду подавать пример людям: жить спортом и соблюдать правильное питание», - делится Каштанов для Metaratings.

Напомним, что в грядущем феврале Роналду отметит свой сорокалетний юбилей.