​Червиченко: «Кордоба - это урок для «Cпартака»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал последние успехи колумбийского нападающего Джона Кордобы, который выступает за «Краснодар». Ранее, минувшим летом Кордоба был близок к тому, чтобы перейти в «Спартак», однако московский клуб отказался от него из-за завышенных, как там пояснили, требований Кордобы по зарплате. Червиченко считает это хорошим поучительным уроком для «Спартака».

- Кордоба однозначно лучший нападающий чемпионата России. И это еще один щелчок по носу «Спартаку», который не решился его брать. Да Угальде и Мартинс получают столько же, сколько хотел Кордоба. Яркий показатель того, кто умеет работать, а кто нет, - цитирует слова Червиченко «ВсеПроСпорт».