Синицын назвал преимущество «Краснодара» над «Зенитом»

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын порассуждал о преимуществе южан над действующим чемпионом России, петербургским «Зенитом».

«Три очка — не такой большой отрыв. Но турнирная таблица показывает, что у «Краснодара» более целостная, стабильная, яркая и плотная игра, чем у «Зенита». Что и показал очный матч этих коллективов», - делится Синицын для «Чемпионата».

Напомним, что два лидера турнирной таблицы РПЛ уже играли между собой в этом сезоне. Игра в Краснодаре завершилась «сухой» победой «быков» - 2:0.

У «Краснодара» по итогу прошедших 13 туров 33 очка, у «Зенита» 30 и второе место.