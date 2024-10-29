Жоаозиньо: «Я очень надеюсь, что «Краснодар» выиграет РПЛ»

Экс-игрок «Краснодара» Жоаозиньо высказался о шансах «быков» в борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

Бывший футболист считает, что любой команде будет сложно пройти весь сезон в таком режиме, как «Краснодар» провел первую часть текущей кампании.

— Но я очень надеюсь, что «Краснодар» сможет и выиграет Премьер-лигу, — приводит слова Жоаозиньо «Чемпионат».

После 13 сыгранных туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В копилке команды Мурада Мусаева 33 зачетных балла. Стоит сказать, что отрыв «быков» от идущего на втором месте «Зенита» составляет три очка.