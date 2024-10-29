Червиченко: «Краснодар» могут засудить в борьбе с «Зенитом»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу возможного исхода борьбы за чемпионский титул в российском чемпионате. В данный момент в турнирной таблице лидирует «Краснодар», однако Червиченко опасается, что его могут начать засуживать, дабы подарить «Зениту» победу, ведь питерский клуб в следующем году отметит своё столетие.

- Чемпионство в год столетия «Зенита»? Мне вот интересно, «Краснодар» судьи начнут душить еще до зимнего перерыва или уже после? Команде надо готовиться к любым сюрпризам, админресурс у «Зенита» огромный, - цитирует слова Червиченко «ВсеПроСпорт».

В российском чемпионате прошли тринадцать туров.