Не «Зенит»: Бушманов назвал фаворита РПЛ

Известный в прошлом футболист Евгений Бушманов высказался о борьбе в верхней части турнирной таблицы Премьер-лиги. По словам Бушманова, фаворитом в противостоянии за титул является «Краснодар».

«Краснодар» 100 процентов поборется за чемпионство, он фаворит. В игре против «Крыльев» кубанцы подтвердили свои амбиции, там нельзя было терять очки. Мусаев нашёл подход к этим игрокам, уже виден костяк команды», - цитирует Бушманова «РБ Спорт».

В то же время Бушманов отметил, что «Краснодару» важно уйти на зимнюю паузу на первом месте в турнирной таблице.

В Российской премьер-лиге позади тринадцать туров. «Краснодар» лидирует с 33 очками в кармане. «Зенит» с 30 баллами идёт вторым, а топ-3 с 28 очками замыкает «Локомотив».