Тошич отреагировал на слова Пьянича о возвращении российских клубов

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о словах Миралема Пьянича. Босниец недавно призвал вернуть в официальные соревнования российские футбольные клубы, отстранённые ещё с 2022 года.

«Я, как бывший игрок ЦСКА, и человек, который большую часть своей карьеры играл в России, хочу допуска российских клубов. Надеюсь, что слова Пьянича на это повлияют и это произойдёт очень скоро», - делится Тошич с Metaratings.

Напомним, что Пьянич в свои 34 года перешёл в московский ЦСКА это осенью в статусе свободного агента. Ранее он играл за «Барселону», «Ювентус», «Рому» и другие команды из Европы.