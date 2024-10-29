Воробьёв: «РПЛ уже хочется сменить чемпиона»

Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне Премьер-лиги. Футболист считает, что фанаты поддерживают команды, которые играют против «Зенита».

«Болельщики многих клубов поддерживают команды, которые играют против «Зенита»? Естественно, Российской Премьер-Лиге уже хочется сменить чемпиона, но нужно отдать должное «Зениту», он выигрывает», - цитирует Воробьёва «РБ Спорт».

«Зенит» становился чемпионом в каждом из шести предыдущих сезонов. Сейчас, после тринадцати сыгранных туров сезона Премьер-лиги, команда Сергея Семака располагается на второй позиции в турнирной таблице. От «Краснодара» «сине-бело-голубые» отстают на три очка.