Бывший игрок национальной сборной Узбекистана Сервер Джепаров, лучший игрок Азии 2008 и 2011 годов специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о награде Аббосбека Файзулаева. Ранее молодого игрока московского ЦСКА и сборной Узбекистана признали лучшим молодым игроком Азии.

«Я очень рад, что Аббос стал лучшим молодым игроком Азии. Что нужно для его прогресса? Не останавливаться. Много работать, улучшать свои навыки и находиться в хорошей среде. Тогда он сможет дорасти до больших высот», - говорит нам Джепаров.

С лета 2023 года Файзуллаев – игрок московского ЦСКА. В текущем сезоне у молодого игрока атаки 16 проведённых матчей, два гола и пять ассистов.

Файзуллаев — лучший молодой игрок года в Азии