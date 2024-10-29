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Джепаров: «Файзуллаев может дорасти до больших высот» эксклюзив

29 Октября 2024 • 20:48 Комментировать

Бывший игрок национальной сборной Узбекистана Сервер Джепаров, лучший игрок Азии 2008 и 2011 годов специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о награде Аббосбека Файзулаева. Ранее молодого игрока московского ЦСКА и сборной Узбекистана признали лучшим молодым игроком Азии.

«Я очень рад, что Аббос стал лучшим молодым игроком Азии. Что нужно для его прогресса? Не останавливаться. Много работать, улучшать свои навыки и находиться в хорошей среде. Тогда он сможет дорасти до больших высот», - говорит нам Джепаров.

С лета 2023 года Файзуллаев – игрок московского ЦСКА. В текущем сезоне у молодого игрока атаки 16 проведённых матчей, два гола и пять ассистов.

Файзуллаев — лучший молодой игрок года в Азии

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Узбекистана Сервер Джепаров Аббосбек Файзуллаев ещё теги
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