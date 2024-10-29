Непомнящий оценил современные трактовки судей

Известный тренер Валерий Непомнящий дал комментарий по поводу судейства футбольных матчей в России. По словам специалиста, он не понимает современных трактовок некоторых моментов.

«Что касается современных трактовок отдельных эпизодов, я их вообще не понимаю! Вникаю, разочаровываюсь и потом уже больше в это не лезу. Это и рука рукой, наступы – сильные или не очень» - цитирует Непомнящего «Спорт-Экспресс».

Непомнящий отметил, что теперь не пытается докопаться до истины, разбираясь с вопросами судейства.

После тринадцати туров первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги занимает «Краснодар» (33 очка). Вторым идёт «Зенит» (30 очков), а тройку замыкает «Локомотив» (28 очков).