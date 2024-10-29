Деменко: «Краснодар» очень хорош во всех линиях»

Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился комментарием об игре кубанского клуба в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

Эксперт признался, что ему нравится игра «Краснодара», и он не удивлен тому факту, что «быки» возглавляют РПЛ.

«Я много раз говорил: дайте время Мусаеву, команде. По итогу мы видим, что «Краснодар» очень хорош во всех линиях», — приводит слова Деменко «Матч ТВ».

При этом Деменко не уверен, что «Краснодар» сможет сохранить набранный темп, отметив, что в какой-то момент «быки» могут провалиться.

В 13 турах подопечные Мурада Мусаева находятся на вершине турнирной таблицы чемпионата России, имея на счету 33 балла. Отрыв «быков» от ближайшего преследователя составляет три очка.