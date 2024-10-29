​Селюк пояснил, почему Конате выбрал Саудовскую Аравию

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк пояснил, почему Мохамед Конате выбрал Саудовскую Аравию после выступлений в российском «Ахмате». По словам Селюка, у него были предложения от европейских клубов, в том числе и достаточно известных, но Мохамед решил попробовать погнаться за «длинным долларом».

- Конате захотел заработать деньги – я его подписал в Саудовскую Аравию. Хотя он мог пойти в Испанию, в Италию или во Францию, но, учитывая такс 50%, они там не могут столько платить, сколько платят в Саудовской Аравии, - цитирует слова Селюка «ВсеПроСпорт».

Напомним, что в российском чемпионате прошли тринадцать туров.