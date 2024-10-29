Гладилин верит, что Станкович приведёт «Спартак» к трофею

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос, способен ли Деян Станкович привести «красно-белых» к трофею в ближайшие два года.

По мнению эксперта, сербский специалист может привести «Спартак» к чемпионству.

«В этом году команда в состоянии побороться за медали, за третье место. На следующий год клуб должен создать фундамент и уже бороться за чемпионство», — приводит слова Гладилина «Матч ТВ».

Напомним, Станкович возглавил «Спартак» минувшим летом, подписав контракт с клубом на два сезона.

По итогам 13 туров «красно-белые» занимают шестую позицию в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 22 очка.