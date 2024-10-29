Руслан Литвинов не верит, что Латышонок живёт на 30 тысяч рублей в месяц

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился комментарием о словах голкипера «Зенита» Евгения Латышонка.

Ранее Латышонок заявил, что для нормальной жизни ему достаточно 30 тысяч рублей в месяц.

Литвинов признался, что не верит словам Латышонка, так как тот живет в Санкт-Петербурге.

«Я это понимаю, когда встречаюсь с друзьями, они на 30 тысяч пытаются выжить. А как в Питере прожить на 30 тысяч?» — приводит слова Литвинова Sport24.

После 13 туров «Спартак» находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. «Зенит» идет на второй позиции, имея в копилке 30 зачетных баллов.