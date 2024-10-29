Сёмин оценил проблему с судейством в России

Известный тренер Юрий Сёмин высказался о проблемах с судейством в российском футболе. По мнению экс-рулевого «Локомотива», проблема заключается в разных трактовках судьями тех или иных эпизодов.

«Мне кажется, надо что-то делать с тем, что происходит в штрафной при подачах угловых. Не футбол, а борьба... А судьи никак не реагируют. Нужны какие-то чёткие трактовки. Борцовские приёмы какие-то...» - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Сёмин добавил, что судьи должны пресекать жестокость на футбольном поле.

Стоит сказать, что вопросы судейства остаются обсуждаемыми в российском футболе. Клубы регулярно обращаются в экспертно-судейскую комиссию РФС, чтобы услышать оценку того или иного эпизода.