«Будет очень интересно посмотреть на противостояние Николича и Станковича» — Тошич

Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич высказался о предстоящем матче чемпионата России между «красно-синими» и «Спартаком».

Тошич признался, что впервые за долгое время посетит стадион «армейцев».

— В этом матче будет очень интересно посмотреть на противостояние Николича и Станковича, бывших тренеров «Партизана» и «Црвены Звезды» соответственно, — приводит слова Тошича издание «Спорт-Экспресс».

Столичное дерби ЦСКА – «Спартак» состоится 2 ноября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 20:45 по мск.

Напомним, в последнем очном поединке команды голов друг другу не забили, сыграв со счетом 0:0.