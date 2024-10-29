Руслан Литвинов отреагировал на критику в адрес «Спартака»

Защитник столичного «Спартака» Руслан Литвинов поделился комментарием о критике в адрес команды.

Футболист признался, что слышал много всего от болельщиков, поэтому уже не обращает на это внимание.

«Все как обычно: выигрываем — нас превозносят, лучшие из лучших. Когда проигрываем, все начинают писать плохие вещи», — приводит слова Литвинова «Чемпионат».

В текущем сезоне 23-летний защитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

После 13 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 22 балла.