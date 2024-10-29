Точилин назвал самую весёлую команду РПЛ

Бывший динамовец, футбольный тренер Александр Точили назвал самую весёлую команду текущего сезона Российской премьер-лиги.

«Команда играет в атакующий футбол, забивает столько, сколько нужно для победы. Играет ли надежно оборона? Такой стиль выбрал главный тренер. Он должен нравиться болельщикам, ведь показывает клуб зрелищную игру. «Динамо» — самая веселая команда РПЛ. Если бы бело‑голубые выигрывали со счетом 1:0, их бы критиковали», - рассказывает Точилин для «РБ Спорт».

Напомним, что по итогу 13 тура «Динамо» вернуло себе четвёртое место турнирной таблицы Премьер-лиги. «Бело-голубые» имеют 26 очков и отстают от первого места на семь баллов.