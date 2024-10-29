Смородская оценила шансы «Локомотива» в борьбе за чемпионство

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о ничейном результате в игре между «железнодорожниками» и «Зенитом».

Встреча 13-го тура чемпионата России завершилась со счетом 1:1.

— Для «Локомотива» это нормальный результат. Обе команды хотели победить, но ни у одной не получилось, — приводит слова Смородской «Чемпионат».

По мнению эксперта, если «Локомотив» будет продолжать в том же духе, то сможет вести борьбу за чемпионский титул.

После 13 туров подопечные Михаила Галактионова занимают третье место в РПЛ, набрав 28 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять баллов.