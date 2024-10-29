Николсон верит, что «Спартак» будет в медалях

Форвард московского «Спартака» Шамар Николсон поделился комментарием о перспективах команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Я бы не сказал, что вопрос попасть в топ-три по итогам сезона для «Спартака» тяжелый. Сезон длинный. Надо просто продолжать верить и работать», — приводит слова Николсона «Чемпионат».

По итогам 13 сыгранных туров «Спартак» находится на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 22 зачетных балла. Отставание от лидера составляет 11 очков.

В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют в гостях с ЦСКА.