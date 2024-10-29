Пономарёв: ЦСКА будет тяжёло удержать Файзуллаева

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на признание вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева лучшим молодым игроком Азии.

Эксперт признался, что ему нравится игра Файзуллаева, отметив, что в России мало подобных футболистов.

«Тяжело ли ЦСКА будет его удержать? Конечно, его цена после награды возрастет. Но не думаю, что в Европе им так уж интересуются», — приводит слова Пономарёва «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне 21-летний Файзуллаев принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых дважды поразил ворота соперников и записал в свой актив пять результативных передач.