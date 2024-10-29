В «Ростове» высказались о возможном уходе Карпина

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин поделился комментарием о возможном уходе Валерия Карпина с поста наставника.

Напомним, в минувшем туре РПЛ «Ростов» проиграл на своем поле «Ахмату» со счетом 2:3.

— Все разговоры об отставке не соответствуют действительности. Тренерский штаб с командой готовятся к следующей игре, — цитирует Рыскина Odds.ru.

После 13 туров «Ростов» находится на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Карпина 13 зачетных баллов.

В ближайшем туре «Ростов» встретится на выезде с «Динамо». Игра между командами пройдет 1 ноября. Старт поединка запланирован на 19:00 по московскому времени.