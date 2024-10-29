Шунин считает, что «Динамо» будет бороться за призовые места в этом сезоне

Бывший голкипер московского «Динамо» Антон Шунин полагает, что «бело-голубые» в этом сезоне также будут бороться за призовые места, как и в сезоне прошлом.

«Отставание от первой строчки некритичное. В прошлом сезоне тоже отставали от «Зенита» и «Краснодара», но догнали эти команды. Всё зависело от нас – в итоге мы боролись за чемпионство. Думаю, в этом году также «Динамо» поборется за высокие места», - рассуждает Шунин с «РИА Новости».

Напомним, что у «Динамо» сейчас в активе 26 очков и четвёртое место турнирной таблицы РПЛ. Отставание от первого места – семь очков.

В прошлом сезоне «бело-голубые» до последнего боролись за чемпионский титул, но проиграли в решающем матче «Краснодару».