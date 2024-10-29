Деменко ответил, нужно ли увольнять Осинькина из «Крыльев Советов»

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о возможном увольнении Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов».

В минувшем матче чемпионата России «Крылья Советов» проиграли на своем поле «Краснодару» со счетом 1:2.

По мнению Деменко, самарцы не должны увольнять Осинькина после поражения от «быков».

«Игорь Витальевич много сделал для клуба. Надо понимать, сколько игроков у него. Так что пока надо дать шанс», — цитирует Деменко портал «РБ Спорт».

После 13 туров «Крылья Советов» находятся на десятой позиции в Российской премьер-лиге, имея на счету 12 баллов.

3 ноября подопечные Осинькина сыграют на выезде с «Акроном». Старт поединка запланирован на 13:00 по московскому времени.