Царукян рассказал, как Ганчаренко изменил игру «Пари НН»

Полузащитник нижегородского «Пари НН» Валерий Царукян рассказал о том, как на игру клуба повлиял приход нового главного тренера в лице Виктора Ганчаренко.

«Он нам говорит играть смелее с мячом и без, рисковать. Илич нам тоже все объяснял, но без конкретики. Мне нравится философия Ганчаренко. Он говорит, что мы будем ошибаться, но нужно играть с риском и быть смелее», - делится Царукян с «РБ Спорт».

Напомним, что Ганчаренко возглавил «Пари НН» пару недель назад после ухода из клуба серба Саши Илича. Соглашение с белорусским тренером стороны заключили сроком на два года.

В турнирной таблице Премьер-лиги по итогу прошедших 13 туров «горожане» разместились на 12-м месте с 12 набранными баллами.