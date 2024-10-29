Каштанов: «Надеюсь, Батраков уедет в Европу»

Форвард «Факела» Алексей Каштанов поделился комментарием об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

По мнению Каштанова, Батраков является главным открытием текущего сезона. Игрок считает, что у хавбека «красно-зеленых» есть все необходимые для футболиста качества.

— Надеюсь, у него дальше все так же будет получаться, и он уедет в Европу, — приводит слова Каштанова Legalbet.

В нынешнем сезоне чемпионата России 19-летний Батраков принял участие в 13 матчах, в которых забил восемь мячей и стал автором шести результативных передач.

Добавим, что на данный момент Батраков является лучшим бомбардиром РПЛ.