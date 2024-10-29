В «Локомотиве» высказались о возможном уходе Тикнизяна

Глава пресс‑службы «Локомотива» Артём Загумённов поделился комментарием о возможном расставании с защитником команды Наиром Тикнизяном.

Ранее в СМИ сообщалось, что «железнодорожники» не собираются продлевать контракт с игроком.

«Мы не планируем расставаться с Наиром Тикнизяном. Вся информация, которая появляется в прессе на эту тему в последнее время, не соответствует действительности», — заявил Загумённов «Матч ТВ».

В текущем сезоне 25-летний Тикнизян принял участие в 16 матчах во всех турнирах, отметился двумя голами и сделал три ассиста.

Действующий трудовой договор Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.