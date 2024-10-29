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Шалимов выделил главную проблему «Динамо»

29 Октября 2024 • 17:33 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
01.11 19:00

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался об игре московского «Динамо».

«То, как «Динамо» играет, я могу назвать одним словом — нарядно. Очень весело в атаку, но все губит — прежде всего, результат — игра в обороне», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Специалист считает, что все это можно исправить на тренировках при работе с защитниками.

После 13 туров «Динамо» находится на четвертой позиции в чемпионате России, имея в своей копилке 26 баллов.

В следующем туре подопечные Марцела Лички сыграют на своем поле с «Ростовом». Игра между командами пройдет 1 ноября, начало — в 19:00 по мск.

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Динамо Москва Игорь Шалимов

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