Шалимов — о Пьяниче: «Многовато потерь»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре боснийского хавбека ЦСКА Миралема Пьянича.

В минувшем матче против «Факела» (0:0) Пьянич впервые вышел в стартовом составе ЦСКА в рамках РПЛ.

По мнению Шалимова, Пьянич еще не набрал необходимые кондиции.

«Многовато потерь, но отмечу — как только появлялся коридор, он отдавал классно. От того, что было маловато вариантов, казалось, что тормозил игру, маловато остроты», — цитирует Шалимова портал «РБ Спорт».

В составе ЦСКА 34-летний Пьянич принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых сделал одну результативную передачу.

В ближайшем туре «армейцы» примут на своем поле «Спартак».