Стало известно состояние Барко в преддверии дерби с ЦСКА

Появилась информация о состоянии полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко перед матчем с ЦСКА.

Напомним, в минувшей игре с «Пари НН» (0:2) аргентинец получил болезненный удар прямой ногой от Владислава Карапузова. За это нарушение правил игрок нижегородцев получил прямую красную карточку.

Как утверждает телеграм-канал «Хроники «Спартака», сегодня Барко чувствует себя хорошо и должен принять участие в дерби с «ЦСКА».

В текущем сезоне Барко провел 15 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.

Встреча 14-го тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак» пройдет 2 ноября. Начало поединка запланировано на 20:45 по мск.