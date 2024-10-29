Гладилин: «Не надо трогать Станковича, он на своём месте»

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин уверен, что нынешнему главному тренеру «красно-белых» Деяну Станковичу нужно дать время.

«Идет процесс становления команды, трудно пока оценить работу тренера. Он ищет варианты, ему нужно время. Он на своём месте, полагаю, трогать его не надо. Полагаю, он хороший тренер, но из‑за большого количества игроков Станкович не может определиться со стартовым составом», - говорит Гладилин с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Станкович пришёл на место главного тренера «Спартака» летом 2024 года. Пока что столичный топ-клуб идёт на шестом месте в турнирной таблице РПЛ с 22 набранными баллами.