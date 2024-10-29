Непомнящий: «Файзуллаев играет уже на серьёзном уровне»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о последней новости, связанной с Аббосбеком Файзуллаевым. Молодой полузащитник московского ЦСКА и сборной Узбекистана признан лучшим молодым игроком в Азии.

«Абсолютно справедливо. Хоть он и молод, но играет уже на серьёзном уровне. Помимо ЦСКА он успешно и в сборной Узбекистана играет. Полагаю, в будущем он станет играть в более сильном чемпионате. После ЦСКА он может уйти в европейский топ-клуб», - делится Непомнящий с «РБ Спорт».

Напомним, что в ЦСКА Аббос оказался чуть более года назад после перехода из ташкентского «Пахтакора».