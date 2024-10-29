Лисакович: «Николичу было всё равно, у кого какая зарплата и какие регалии»

Экс-футболист «Локомотива» Виталий Лисакович поделился комментарием о бывшем наставнике «железнодорожников» Марко Николиче.

Лисакович заявил, что считает Николича отличным тренером, ведь он подтянул к основе много молодых футболистов.

«Николичу было все равно на то, у кого какая зарплата и какие регалии – у Марко на поле выходили те, кто мог быть полезным здесь и сейчас», — приводит слова Лисаковича Metaratings.

Напомним, Николич возглавлял «Локомотив» с 2020 по 2021 год. На данный момент сербский специалист является наставником ЦСКА.

После 13 туров «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.