Вера назвал главного авторитета в «Химках»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера назвал главного авторитета в своей команде среди полевых игроков.

«Кто главный авторитет в «Химках»? В футбол всё-таки играют 11 на 11, поэтому каждый игрок важен. Но в раздевалке главный заводила, наверное, Джикия, который очень здорово доносит свои мысли до ребят», - делится Вера для Legalbet.

Напомним, что Вера, как и Джикия, оказался в подмосковном клубе в минувшее трансферное окно. Аргентинец переехал в Подмосковье из Оренбурга, где выступал за одноимённый клуб Российской премьер-лиги.

По итогу 13 туров «Химки» расположились в таблице РПЛ на 13 месте с 11 очками.