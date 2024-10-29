Ананко: «Зе Луиш не прошёл испытания ночной Москвой»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Ананко поделился комментарием о том, почему нападающий Зе Луиш не смог себя проявить в столичном клубе.

— Зе Луиш не прошел испытания ночной Москвой. Он мог принести гораздо больше пользы. У него были фантастические данные, — заявил Ананко в программе «Спартак Шоу».

Напомним, Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 по 2019 год. За это время он принял участие в 109 матчах, в которых забил 35 голов и сделал 24 результативные передачи.

Стоит сказать, что летом 2019 года «Спартак» продал Зе Луиша в «Порту» почти за 11 миллионов евро, однако в Португалии форварду проявить себя не удалось.