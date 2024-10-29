«На месте «Спартака» подписал бы Кордобу, но Джона заберёт «Зенит» — Ледяхов

Экс-игрок «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о несостоявшемся переходе форварда «Краснодара» Джона Кордобы в стан «красно-белых».

«Для нашего чемпионата Кордоба — золотой игрок. На месте «Спартака» подписал бы его, но заберет Джона «Зенит», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 31-летний колумбиец принял участие в 13 матчах во всех турнирах, забил семь мячей и стал автором четырех результативных передач.

Действующий трудовой договор Кордобы с «Краснодаром» рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 14 миллионов евро.