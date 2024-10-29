Вингер ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев был признан лучшим молодым футболистом года в Азии по версии AFC Annual Awards. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «армейцев».

— Поздравляем нашего таланта! — говорится в заявлении клуба.

В нынешнем сезоне 21-летний Файзуллаев принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми голами и стал автором пяти результативных передач.

Действующий трудовой договор Файзуллаева с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость вингера в шесть миллионов евро.