Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Легенды «Спартака» и «Динамо» проведут матч памяти Черенкова официально

29 Октября 2024 • 15:29 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
02.11 20:45

В ноябре состоится матч Лиги Легенд между ветеранами «Спартака» и «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Данное событие будет посвящено легендарному футболисту Фёдору Черенкову, о котором через несколько дней выйдет фильм.

Игра между легендами «Спартака» и легендами «Динамо» состоится 13 ноября на «Лукойл Арене».

Сообщается, что в футболках «Спартака» можно будет увидеть Александра Мостового, Дмитрия Аленичева, Егора Титова и других звезд. За «Динамо» сыграют Андрей Кобелев, Алексей Смертин, Игорь Колыванов и другие, утверждает источник.

Подчеркивается, что места на тренерском мостике займут Олег Романцев, Юрий Сёмин, Валерий Газзаев, Ринат Дасаев и Александр Бородюк.

👍 0
👎 0
💯 1
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Лига легенд ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Октября
15:29
Легенды «Спартака» и «Динамо» проведут матч памяти Черенкова
15:21
Ананко объяснил, когда «Спартак» станет чемпионом
10:59
Кисляк высказался о предстоящем дерби со «Спартаком»
05:08
​Заварзин: «Спартак» сегодня чудной»
28 Октября
19:47
Деменко: «Чем дольше Зиньковский сидит в запасе, тем меньше шансов у него найти серьёзный клуб»
19:10
Стало известно, когда Роша приступит к тренировкам в ЦСКА
18:43
Ледяхов: «Спартак» должен бороться за тройку
16:56
Кордоба зимой может перейти в «Спартак»
16:37
«Абаскаля добрым словом точно вспоминать не будут» — Шикунов
16:27
Семёнов: «Спартак» кидает в разные стороны
15:55
Барко – лучший в РПЛ по сольным проходам
27 Октября
23:22
Юран сомневается в тренерских качествах Станковича
23:11
Юран: «Спартак» непредсказуем перед дерби с ЦСКА
20:09
Агент подтвердил, что Мартинс может покинуть «Спартак»
17:36
Литвинов — о дерби с ЦСКА: «Самое главное для «Спартака» — победа»
14:29
Роша сможет сыграть в дерби со «Спартаком»
26 Октября
22:10
Файзуллаев — о Пьяниче: «ЦСКА нужен был такой игрок в центре» 1
19:37
Николич: У игроков ЦСКА будет другой настрой на «Спартак»
25 Октября
18:34
Шешуков оценил шансы «Спартака» в дерби с ЦСКА
19 Октября
00:06
Чернов вернётся в общую группу «Спартака» перед матчем с ЦСКА
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти ответил, что сказал Флику после четвёртого гола «Барселоны» Анчелотти прокомментировал игру Мбаппе в матче с «Барселоной» Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Глава «Реала» принял решение по Анчелотти после 0:4 от «Барселоны» «Реал» сделал заявление по ситуации с Ямалем после 0:4 в «эль класико» Анчелотти объяснил разгромное поражение «Реала» от «Барселоны» Винисиус сделал заявление после разгрома «Реала» от «Барселоны» Стало известно, что Гави сказал Винисиусу во время «эль класико» Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Родри – обладатель «Золотого мяча» Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага
Спортивные новости
СКА выиграл седьмой матч КХЛ подряд, разобравшись с «Сибирью» Тактаров объяснил, почему Холлоуэй проиграл Топурии Тактаров: «Чимаев был в бою с Уиттакером, как мой кот с мышкой» Тактаров сравнил российского бойца UFC Шару Буллета с Месси Туменов рассказал, когда Чимаев завершит карьеру Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Октября
15:29 · Россия. Премьер-лига
Легенды «Спартака» и «Динамо» проведут матч памяти Черенкова официально
15:21 · Россия. Премьер-лига
Ананко объяснил, когда «Спартак» станет чемпионом
15:19 · Россия. Премьер-лига
Антон Миранчук рассказал о проблемах с Галактионовым в «Локомотиве»
14:28 · Россия. Премьер-лига
Сёмин объяснил, почему «Золотой мяч» дали Родри, а не Винисиусу
14:11 · Россия. Премьер-лига
Антон Миранчук объяснил, почему не пошёл в «Зенит»
14:03 · Россия. Премьер-лига
Антон Миранчук сообщил, от какой зарплаты отказался в «Локомотиве»
13:56 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» обратился в ЭСК РФС после ничьей с «Локомотивом»
13:29 · Россия. Премьер-лига
Мостовой прокомментировал непопадание Роналду и Месси в число номинантов на «Золотой мяч» 2
12:59 · Россия. Премьер-лига
Мостовой прокомментировал реакцию Винисиуса на вручение «Золотого мяча» Родри
12:37 · Россия. Премьер-лига
Карпин отреагировал на вручение «Золотого мяча» Родри, а не Винисиусу
12:31 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Больно, что Винисиус не выиграл «Золотой мяч»
12:23 · Россия. Премьер-лига
Булыкин отреагировал на результаты «Золотого мяча»
12:16 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Реал» - слабаки, Винисиус не заслужил «Золотой мяч» 2
12:00 · Россия. Премьер-лига
Шунин сообщил о переговорах с несколькими клубами
11:47 · Россия. Премьер-лига
«Удивительно и неожиданно»: Нигматуллин высказался о «Золотом мяче»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Барселоны»: «Родри заслуженно выиграл «Золотой мяч»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис назвал своего обладателя «Золотого мяча» - это не Родри 1
11:20 · Россия. Премьер-лига
Экс-футболист «Спартака»: «УЕФА благодаря «Золотому мячу» показал «Реалу», кто в доме хозяин»
11:12 · Россия. Премьер-лига
Погребняк оценил игру «Локомотива» после матча с «Зенитом»
11:00 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Не считаю Винисиуса номером один»
10:56 · Россия. Премьер-лига
Юран оценил выбор «Золотого мяча» в пользу Родри
08:59 · Россия. Премьер-лига
Генич отреагировал на «Золотой мяч» Родри
05:08 · Россия. Премьер-лига
​Заварзин: «Спартак» сегодня чудной»
04:36 · Россия. Премьер-лига
​Белоус пояснил, почему будет смотреть игру с Сирией
04:20 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин назвал главную задачу Станковича
Все новости