Легенды «Спартака» и «Динамо» проведут матч памяти Черенкова

В ноябре состоится матч Лиги Легенд между ветеранами «Спартака» и «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Данное событие будет посвящено легендарному футболисту Фёдору Черенкову, о котором через несколько дней выйдет фильм.

Игра между легендами «Спартака» и легендами «Динамо» состоится 13 ноября на «Лукойл Арене».

Сообщается, что в футболках «Спартака» можно будет увидеть Александра Мостового, Дмитрия Аленичева, Егора Титова и других звезд. За «Динамо» сыграют Андрей Кобелев, Алексей Смертин, Игорь Колыванов и другие, утверждает источник.

Подчеркивается, что места на тренерском мостике займут Олег Романцев, Юрий Сёмин, Валерий Газзаев, Ринат Дасаев и Александр Бородюк.