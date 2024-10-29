Ананко объяснил, когда «Спартак» станет чемпионом

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко ответил на вопрос о том, когда столичный клуб сможет снова стать чемпионом России.

— Когда станет семьей. В «Спартаке» много игроков. Обойма должна быть меньше. В команде должно быть 22-23 человека, — заявил Ананко в программе «Спартак Шоу».

Последний раз московский «Спартак» становился чемпионом России в сезоне-2016/17. В тот момент наставником «красно-белых» был итальянский специалист Массимо Каррера.

На данный момент рулевым «Спартака» является Деян Станкович. Под его руководством команда идет на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 22 набранных очка.